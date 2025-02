Na sessão da Câmara Municipal de Vilhena, realizada na terça-feira (11), o presidente do legislativo, Dr. Celso Machado (PL), esclareceu o motivo da recente viagem que ele e outros seis vereadores fizeram à capital do Estado, Porto Velho.

Segundo o parlamentar, o objetivo principal foi buscar emendas parlamentares junto aos deputados estaduais.

Em seu pronunciamento, Celso Machado destacou a importância do contato presencial com os deputados e ressaltou que a viagem resultou em um retorno financeiro significativo para o município. “Falar por telefone que sou bonito e cabeludo, qualquer um fala, agora olho no olho a coisa é diferente. Tem que ir lá, tem que falar. O que cabe agora é cobrar os compromissos feitos pelos deputados. E, se for necessário, mais viagens como essa, onde tivemos o retorno de R$ 10 milhões, a presidência autoriza”, afirmou.

O presidente da Câmara também frisou a situação orçamentária do município, destacando que o prefeito Flori Cordeiro enfrenta dificuldades para destinar recursos a áreas essenciais. “A população não sabe que o orçamento do município está estourado e que hoje o prefeito não tem condições de tirar verba da prefeitura para investir em áreas essenciais, como aquelas que fomos lá pedir aos nossos deputados”, explicou.

Durante a estadia na capital, os vereadores também conseguiram avanços na área da saúde, fechando uma parceria entre o Estado, o Município e o Hospital Cooperar do Sicoob/Unimed. O objetivo é firmar um convênio para a realização de cirurgias de cateterismo em Vilhena, evitando que os pacientes precisem se deslocar até Porto Velho.

Finalizando seu discurso, Celso Machado rebateu críticas à viagem e defendeu a importância de buscar investimentos para a cidade. “Essa ‘passeada’, como alguns criticam, vai trazer melhorias para Vilhena. Então, se for para continuar ‘passeando’ desse jeito, meus vereadores, vamos em frente. Mas voltem e mostrem resultados, porque a população de Vilhena é exigente e quer ver resultados”, concluiu.