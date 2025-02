O governo de Rondônia intensifica as ações de segurança para o Carnaval 2025, implementando um planejamento estratégico da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO).

As medidas incluem reforço no policiamento ostensivo, uso de tecnologia avançada e integração entre as forças de segurança, com o objetivo de proteger a população e garantir a ordem durante as festividades.

O governador Marcos Rocha destacou que a Polícia Militar contará com o apoio de unidades especializadas, como o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação (BPTar). “A atuação conjunta das forças de segurança e demais instituições fortalece a proteção ao cidadão”, afirmou.

Ação Integrada

A operação contará com a participação da Polícia Civil de Rondônia (PCRO), Corpo de Bombeiros Militar (CBMRO), Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Além disso, órgãos municipais, como a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) e a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), também atuarão na segurança do evento. Conselhos tutelares e o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) reforçarão a proteção de crianças e adolescentes durante as festividades.

Segundo o comandante-geral da PMRO, coronel PM Régis Braguin, a corporação investirá no uso de tecnologia para reforçar a segurança. “Drones permitirão o monitoramento aéreo em tempo real, auxiliando na rápida resposta a emergências. Além disso, totens eletrônicos serão fundamentais para identificar suspeitos e prevenir crimes em meio à multidão”, explicou.

Dicas de Segurança

Além do reforço policial, a PMRO orienta a população sobre cuidados essenciais para evitar incidentes durante os dias de folia. Confira algumas recomendações:

Evite levar objetos de valor ou utilize bolsas cruzadas ao corpo;

Mantenha atenção em locais com grande aglomeração;

Evite áreas isoladas ou pouco iluminadas;

Não participe de empurra-empurra para evitar brigas e confusões;

Em situações de conflito, mantenha a calma e busque apoio da polícia ou agentes de segurança;

Não se afaste do grupo de amigos e redobre os cuidados com crianças e idosos;

Evite o consumo excessivo de álcool.

Com essas medidas, o governo de Rondônia busca garantir um Carnaval seguro e tranquilo para todos.