A noite de quarta-feira, 12, foi de chuva e muitos gols no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

O Sport Genus fez sua estreia perfeita em casa ao golear o Vilhena pelo Campeonato Rondoniense. Ainda no primeiro tempo, a equipe abriu 3 a 0 com gols de Ariel Japa e Marcinho.

O placar já garantia a vitória, mas, na etapa final, o Vilhena teve um jogador expulso, e o Genus aproveitou para ampliar o massacre. Ariel marcou seu segundo gol na partida, e Cabelo fechou a goleada com um belo chute por cobertura do bico da grande área.

Com a vitória, o Sport Genus somou quatro pontos e entrou na briga por uma vaga na segunda fase da competição. Na próxima rodada, a equipe encara o líder do campeonato, o Gazin Porto Velho. Em caso de vitória, pode assumir a ponta da tabela.

Já no estádio Biancão, o Ji-Paraná, maior campeão de Rondônia, mais uma vez não conseguiu vencer em casa. O Galo da BR ficou no empate com o Rolim de Moura e desperdiçou a chance de se aproximar da liderança.

O Rolim de Moura abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Luiz completou um cruzamento e balançou as redes. O empate do Ji-Paraná veio no início do segundo tempo: aos 11 minutos, Natanael subiu mais alto que a defesa adversária e marcou um belo gol de cabeça após cobrança de falta. Com o resultado, ambas as equipes chegaram a quatro pontos e seguem na disputa por uma vaga na próxima fase do Rondoniense.