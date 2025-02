A rede estadual de ensino de Vilhena iniciará o ano letivo de 2025 com uma solenidade especial no dia 17 de fevereiro.

O evento será realizado às 8h no Colégio Tiradentes da Polícia Militar, no Bairro BNH, e contará com a presença do governador do Estado, coronel Marcos Rocha.

A cerimônia marcará oficialmente a volta às aulas para milhares de estudantes do município, reunindo autoridades, educadores e a comunidade escolar. O Colégio Tiradentes, reconhecido por seu modelo disciplinar e alto desempenho acadêmico, foi escolhido para sediar o evento devido ao seu destaque na educação estadual.

Além do governador, a solenidade contará com a participação da secretária de Estado da Educação, Ana Pacini, deputados da região, gestores escolares, professores e alunos. O evento simboliza o compromisso do governo com a educação e o desenvolvimento dos jovens rondonienses.