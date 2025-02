Na presença de secretários, diretores e presidentes municipais, o prefeito Flori Cordeiro nomeou, nesta sexta-feira, 14, o novo Procurador-Geral do Município de Vilhena, Thiago Roberto Graci.

A cerimônia ocorreu no gabinete do prefeito e marcou oficialmente a posse do novo chefe da Procuradoria-Geral do Município (PGM).

Advogado por formação, Thiago Graci ocupou o cargo de Procurador-Geral em Pimenta Bueno por seis anos e também ministra treinamentos voltados à administração pública. “Recebo essa nomeação com plena consciência das responsabilidades do cargo e com grande satisfação pelo convite e pela confiança depositada pelo prefeito”, declarou.

Durante seu discurso de posse, Graci destacou que o principal compromisso será garantir segurança jurídica a toda a administração municipal. Ele ressaltou que os procuradores seguirão desempenhando suas funções essenciais de assessoria, consultoria e representação jurídica, mas também terão um papel ativo na reestruturação administrativa do município. O objetivo é tornar a gestão mais moderna, eficiente e menos burocrática, garantindo melhores políticas públicas para a população de Vilhena.

A nomeação foi viabilizada pela proposta enviada pelo Prefeitura à Câmara Municipal de Vereadores, que alterou o § 19, art. 103, da Lei Orgânica do Município. Aprovada em segundo turno na sessão extraordinária do último dia 11 de fevereiro, a Emenda à Lei Orgânica nº 064 estabelece que a Procuradoria-Geral do Município será chefiada por um Procurador-Geral nomeado livremente pelo prefeito, desde que o indicado possua notório saber jurídico e reputação ilibada.