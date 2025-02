O deputado federal Lúcio Mosquini celebrou a criação do programa Desenrola Rural, uma iniciativa que ele tem defendido em seu mandato para garantir que agricultores familiares possam renegociar suas dívidas e voltar a ter acesso a crédito.

O programa foi oficializado pelo governo federal e entrará em vigor a partir do dia 24 de fevereiro.

Com essa medida, produtores rurais, pescadores artesanais e comunidades tradicionais que possuem débitos no Pronaf, instituições financeiras ou na Dívida Ativa da União poderão regularizar sua situação com descontos e melhores condições de pagamento. Segundo Mosquini, a renegociação dessas dívidas é essencial para fortalecer a agricultura familiar e garantir a continuidade da produção de alimentos no país.

Como Funciona o Desenrola Rural?

Dívidas na Dívida Ativa da União → A partir de 24/02, os agricultores poderão acessar o site Regularize (www.regularize.pgfn.gov.br) com seu CPF e consultar as opções de pagamento.

Dívidas no Pronaf e outros bancos → Os interessados devem procurar sua instituição financeira para regularizar os débitos.

Dívidas de Crédito de Instalação → Podem ser quitadas diretamente no Incra.

O deputado Lúcio Mosquini destacou que a medida também possibilitará novas linhas de crédito, mesmo para agricultores que tenham sido negativados por contas de consumo ou renegociações bancárias. “Essa é uma pauta que temos defendido há muito tempo, pois sabemos da importância de apoiar quem produz e alimenta o Brasil. O Desenrola Rural será um alívio para milhares de agricultores que precisam regularizar sua situação e continuar investindo na produção”, afirmou Mosquini.

Os agricultores também poderão buscar apoio em sindicatos, associações e entidades representativas para orientações sobre o processo de renegociação.