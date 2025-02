O Extra de Rondônia, em parceria com o Vilhena Esporte Clube (VEC), realiza neste sábado (15) o sorteio de três ingressos para o jogo contra o Ji-Paraná, válido pelo Campeonato Rondoniense.

A partida será disputada no domingo (16), às 15h30, no estádio Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia), em Vilhena.

Para participar do sorteio, basta deixar seu nome completo na caixa de mensagem abaixo.

Os vencedores serão anunciados no sábado e deverão retirar os ingressos com Natalzinho na portaria do estádio no domingo.