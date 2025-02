A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Cerejeiras está prestes a dar um grande passo no desenvolvimento de pessoas com deficiência e necessidades especiais no município com a implantação do projeto de Equoterapia.

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) já disponibilizou o valor de R$ 811.636,39, que foi devidamente empenhado para viabilizar a execução do programa na cidade.

A Equoterapia é uma prática terapêutica e educacional que utiliza o cavalo de forma interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando promover o desenvolvimento biopsicossocial dos pacientes. A metodologia explora as sensações dos indivíduos em sintonia com o movimento do cavalo, proporcionando benefícios que vão além do simples ato de montar.

“Esses recursos são fundamentais para a manutenção e expansão dos serviços prestados à população que necessita de atendimento especializado. A Apae realiza um trabalho essencial na inclusão de pessoas com deficiência, e como representante da população, é minha responsabilidade garantir que essas instituições recebam o apoio necessário para seguir cumprindo sua missão”, afirmou o deputado Ezequiel Neiva.

Além de destacar a importância do projeto de Equoterapia, Ezequiel Neiva também fez questão de valorizar o apoio do Governo do Estado em parceria com o governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil). “Contamos com o apoio do governador nesta iniciativa, que promove a inclusão e o bem-estar das pessoas com deficiência, utilizando o que há de melhor na conexão entre humanos e animais para o desenvolvimento de nossos alunos”, completou o parlamentar.

O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também se manifestou sobre a relevância da atuação de Ezequiel Neiva na região. “É essencial termos parlamentares comprometidos com a realidade local e com o desenvolvimento de políticas públicas que atendam às necessidades da população. O trabalho de Ezequiel tem sido fundamental para o fortalecimento da Apae de Cerejeiras e a melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas”, destacou Wiveslando.

Para a presidente da Apae de Cerejeiras, Rosana Duda, o investimento e o empenho do deputado Ezequiel Neiva são um marco importante para a instituição e para as pessoas atendidas. “A implantação do projeto de Equoterapia e os outros recursos são uma verdadeira transformação na vida de muitas famílias de Cerejeiras, oferecendo mais oportunidades de desenvolvimento e inclusão social”, ressaltou.

Além do investimento no projeto de Equoterapia, o deputado Ezequiel Neiva também disponibilizou o valor de R$ 1,3 milhão para a compra de um micro-ônibus adaptado, material de fisioterapia, mobiliário, mesas e equipamentos completos para a cozinha da instituição. Com os dois investimentos, o parlamentar soma R$ 2 milhões em recursos, impactando diretamente a qualidade dos serviços prestados pela Apae de Cerejeiras.