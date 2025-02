O senador Jaime Bagattoli (PL) anunciou, nesta sexta-feira (14), um recurso na ordem de R$ 12 milhões para a saúde de Porto Velho. O valor chega num momento crucial de reconstrução da saúde do município.

O anúncio foi feito durante uma visita do senador ao Prédio do Relógio, sede do poder municipal. Na ocasião, Bagattoli acompanhou, junto com o prefeito Léo Moraes (Podemos), o andamento de outras emendas já empenhadas em favor da capital. Ao lado do secretário municipal Jaime Gazola, o senador confirmou o valor de R$ 12 milhões para a saúde.

“O valor chega num momento importante em que a atual gestão tem buscado reconstruir a saúde do município, como na reforma das unidades e na compra de medicamentos e insumos. Agradeço, desde já, o prefeito Léo Moraes, o secretário Jaime Gazola e toda a equipe que vão se empenhar na aplicação do recurso para o bem da população que merece ser bem atendida e também aos servidores que merecem boas condições de trabalho”, declarou o senador.

A saúde tem sido uma principais bandeiras defendidas por Jaime ao longo dos seus dois primeiros anos de mandato. O valor anunciado agora reforça o compromisso do senador com a saúde e o bem-estar da população da capital.