Na mais recente ação de Educação Ambiental, o 3° Pelotão de Polícia Ambiental (PELPA) da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) em Vilhena, sob a coordenação do 3° sargento PM Huther, realizou o plantio de mudas no Parque Ecológico da cidade.

A iniciativa tem como objetivo revitalizar e ampliar a vegetação local, tornando o ambiente mais agradável e contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e do bem-estar dos frequentadores do parque.

A ação contou com a participação de visitantes, entre eles a pequena Eloisa Gesza (foto), que, acompanhada de seus pais, plantou uma muda de cajueiro e aprendeu, na prática, sobre a importância da preservação ambiental.

A Polícia Militar Ambiental tem um papel essencial na conscientização da população, promovendo atividades que estimulam mudanças de hábitos e incentivam práticas sustentáveis.

Com esse compromisso, a corporação segue trabalhando para garantir um ambiente equilibrado e saudável para as futuras gerações.