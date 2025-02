O vereador Roberto Moraes, popularmente conhecido como “Nego”, concluiu uma agenda estratégica na capital Porto Velho que resultou na conquista de importantes recursos para Vilhena.

A articulação política com parlamentares estaduais trouxe mais de R$ 1,6 milhão em emendas, destinadas a fortalecer áreas cruciais do município, como saúde e esportes.

Os investimentos assegurados são os seguintes: R$ 50 mil para a Secretaria de Esportes, fruto de uma parceria com o Deputado Ezequiel Neiva, que será destinado a fomentar o esporte local, promover competições e incentivar a prática esportiva entre crianças e jovens; R$ 250 mil para a construção de novos banheiros no Hospital Regional de Vilhena, também viabilizados pelo Deputado Ezequiel Neiva, atendendo uma demanda antiga de usuários e profissionais de saúde, que agora contarão com melhores condições de higiene e conforto; R$ 1,3 milhão para o custeio de consultas, exames e cirurgias no sistema de saúde pública de Vilhena, um montante expressivo conquistado através do Deputado Jean de Oliveira. O recurso será essencial para reduzir filas de espera e ampliar o acesso a serviços médicos de qualidade.

O vereador destacou a importância da viagem e a relevância dos recursos obtidos. “Essas conquistas são resultado de uma articulação intensa e bem-sucedida com nossos representantes estaduais. A população de Vilhena pode esperar melhorias concretas, principalmente na saúde, que é uma das áreas mais sensíveis e prioritárias. Nosso trabalho continua para trazer ainda mais investimentos e soluções para o município”, enfatizou.

Com os recursos assegurados, “Nego” disse que a expectativa agora se volta para os próximos passos em termos de execução e implementação, que trarão mais conforto, dignidade e qualidade de vida para os cidadãos.