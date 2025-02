Na tarde da última quinta, 13, o jovem indentificado por Marcos da Costa, de 24 anos, seguia de moto a caminho da academia, no centro de Vilhena.

De acordo com testemunhas ele perdeu o equilíbrio ao passar por uma lombada no cruzamento da Avenida Liberdade com a Avenida Juscelino Kubitschek. Veja (AQUI).

O jovem acabou caindo e colidindo com um carro estacionado. Ele pilotava uma Yamaha 250 Faser. Informações indicam que a presilha do capacete não estava travada, o que agravou as lesões.

Marcos foi socorrido e levado ao Hospital Regional, onde sofreu algumas paradas cardíacas. Após lutar bravamente pela vida, ele não resistiu e faleceu na madrugada desta sexta-feira, 14.

O velório está sendo realizado hoje, sexta-feira, na Igreja Assembleia de Deus do Monte Sião, localizada na rua Goiás, número 2259, no bairro Novo Tempo, setor 19. O enterro está previsto para às 17h30.

