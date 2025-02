Os vencedores da promoção para assistir ao jogo entre Vilhena Esporte Clube (VEC) e Ji-Paraná já foram definidos! A partida será disputada neste domingo (16), às 15h30, no estádio Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia), em Vilhena.

Os ganhadores deverão retirar seus ingressos com Natalzinho na portaria do estádio no dia do jogo.

>>>Ganhadores:

Francisco Adriano F. Moraes

Pedro Miguel dos Santos Larios

Gustavo Júnior Domingues da Costa