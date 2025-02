Neste sábado, 15 de fevereiro, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na RO-391, no Km 45, entre o distrito do Guaporé e Chupinguaia.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que a via estava sinalizada com ramos de mato e encontraram uma motocicleta parada ao lado da pista, no sentido distrito do Guaporé. A moto estava acoplada a uma carretinha, que havia perdido o eixo e as rodas devido ao impacto.

Próximos ao local, estavam os dois condutores envolvidos no acidente. Um deles apresentava sinais visíveis de embriaguez, cambaleando e com dificuldades para se equilibrar.

O motociclista, identificado como A., conduzia uma Honda CG Titan de cor vermelha. Ele confessou ter ingerido bebida alcoólica e, diante dos sinais de embriaguez, foi colocado no camburão. Ao realizar o teste do etilômetro, o resultado apontou 1,32 mg/L de ar expelido pelos pulmões, confirmando o estado de embriaguez.

Já o motorista do Chevrolet Corsa, identificado como L., também foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado deu negativo para consumo de álcool.

De acordo com a análise da cena do acidente, o motociclista teria invadido a contramão, colidindo contra o carro e arrancando a carretinha, que teve o eixo desprendido e foi encontrada posteriormente. O motorista do Corsa trafegava no sentido Chupinguaia–distrito do Guaporé, enquanto o motociclista vinha na direção oposta.

Durante a averiguação, os policiais encontraram na carretinha um saco com mantimentos secos, outro contendo carne e, dentro de uma caixa, dois filhotes de arara-azul. As aves aparentemente não sofreram ferimentos.

O motociclista foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde a ocorrência foi registrada. Os filhotes de arara-azul foram entregues às autoridades competentes para as providências cabíveis.

A motocicleta foi removida para o pátio do Ciretran de Vilhena.