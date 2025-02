A Polícia Civil de Vilhena, através da Delegacia Especializada na Repressão dos Crimes Contra a Vida (DERCCV), realizou nesse sábado, 15, a operação “Armadilha Fatal” e prendeu um casal suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no dia 4 de fevereiro de 2025.

O crime aconteceu na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), no Bairro Cristo Rei, e vitimou Jonas Henrique Pereira Dutra (leia mais AQUI e AQUI).

De acordo com as investigações, a vítima foi atraída até uma residência por sua ex-esposa. No local, o atual marido da mulher aguardava armado com um revólver. Assim que Jonas Henrique entrou na casa, foi alvejado diversas vezes, vindo a óbito no local.

A equipe da DERCCV, responsável pelo caso, apurou os fatos e identificou os suspeitos como F.D.S., e seu esposo C.R.J., Diante das evidências levantadas, a Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário a emissão de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

Na manhã hoje, a operação “Armadilha Fatal” foi deflagrada e resultou na prisão dos suspeitos. Durante a ação, também foram apreendidos objetos que podem auxiliar no completo esclarecimento do crime.

A Polícia Civil de Vilhena destacou o empenho da DERCCV em solucionar crimes de homicídio e reforçou seu compromisso com a segurança da população. A colaboração da comunidade foi fundamental para o desfecho do caso, garantindo que os suspeitos sejam devidamente responsabilizados.

“A Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Contra a Vida – DERCCV trabalha incessantemente para garantir justiça às vítimas e segurança à nossa sociedade”, afirmou um porta-voz da corporação.

As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.