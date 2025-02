Uma guarnição da Polícia Militar foi designada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Josias Antônio da Silva, no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

Ao chegar ao local, os policiais visualizaram um homem que estava saindo da residência. Durante a abordagem, constataram que ele apresentava uma lesão em um dos dedos da mão esquerda.

Questionado sobre o ferimento, ele informou que havia sido provocado por sua esposa, com o uso de uma faca de cortar pão.

Os policiais então conversaram com a mulher que confirmou manter um relacionamento com ele há aproximadamente três anos. Ela relatou que o casal havia se separado há quatro meses, mas reatado o casamento há uma semana.

Segundo ela na data do ocorrido, ambos estavam na residência de amigos nas proximidades, onde iniciaram uma discussão motivada por desentendimentos conjugais. Durante o deslocamento do casal para casa, ela desferiu um tapa no rosto do marido.

Em reação, ele passou a agredi-la com socos, atingindo sua face, boca e braço esquerdo, além de tentar enforcá-la com as mãos. Ela afirmou que conseguiu se desvencilhar, correu para dentro da residência e pegou uma faca de cortar pão, com a qual feriu o dedo da mão esquerda do marido.

Além disso, ela declarou ter agredido ele com um pedaço de madeira, atingindo sua perna esquerda e causando novas lesões.

O homem recusou atendimento médico. Ela também informou que, anteriormente, havia solicitado e obtido uma medida protetiva contra ele, mas decidiu voltar.

Diante dos fatos, o casal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.