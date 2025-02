Na noite de sábado, 15 de fevereiro, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento entre várias pessoas em uma residência na Rua 833, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma mulher, identificada como E., segurando uma faca de cozinha. Nesse momento, os demais envolvidos, que haviam se abrigado na casa ao lado, retornaram ao local.

Após ouvirem os relatos das partes, os militares constataram que a confusão teve início quando V., inquilina de M., foi até a casa da proprietária para reclamar que a caixa d’água do banheiro de sua residência havia quebrado, causando um vazamento. Atendendo ao chamado, M., se dirigiu à casa de V., para verificar o problema.

No local, além de V., também estava sua mãe, E., Os maridos de ambas não estavam presentes e não foram localizados pelos policiais. As mulheres se recusaram a fornecer os dados dos companheiros, informando apenas seus apelidos.

Segundo M., enquanto tentava resolver a situação, o marido de E., a empurrou, fazendo com que caísse no chão duas vezes. O barulho da confusão chamou a atenção de A., filho de M., que correu para o local junto com sua esposa, R., para ajudar a mãe. Neste momento, o marido de E., teria desferido um chute no olho de A., enquanto R., escorregou e caiu na varanda.

A situação se agravou quando R., entrou na casa de V., sem autorização, gerando um tumulto. As duas mulheres se envolveram em um empurra-empurra, acusando-se mutuamente, mas ambas negaram ter agredido uma à outra.

E., sofreu ferimentos no antebraço e no pé esquerdo, alegando ter pego a faca apenas para se defender. Já M., reclamou de dores no corpo devido às quedas.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.