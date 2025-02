No último sábado, 15, o deputado estadual Cássio Gois (PSD) esteve presente no município de Ministro Andreazza, localizado a 35 km da Rodovia BR 364, para celebrar os 33 anos de emancipação política da cidade.

O município, criado pela Lei nº 372 de 13 de fevereiro de 1992, foi desmembrado de Cacoal e desde então tem se desenvolvido como um importante polo regional.

Durante as comemorações, Cássio Gois destacou os investimentos de R$ 2 milhões que foram direcionados ao município desde o início do seu mandato, com foco em áreas como agricultura, esporte, lazer e assistência social. “Ministro Andreazza é uma cidade que cresce a cada dia, e tenho orgulho de contribuir com esse desenvolvimento. Parabenizo todos os ‘andreazensses’ e, em especial, ao prefeito Milla da Agricultura (PSD) e ao vice Mário Fofão (PSD), pelo trabalho dedicado em prol da população”, afirmou o deputado.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o prefeito de Cacoal, Adailton Furia, que também é vice-presidente estadual do PSD; o vereador de Cacoal Clebim Furia (PSD); a primeira-dama de Cacoal e secretária de Cultura, Joliane Simões; o presidente da OAB seccional Cacoal, Miguel Paes de Barros; além do vereador de Andreazza Levi da Saúde (PSD) e da vereadora Jussara Alves (PSD).

A celebração reforçou a importância de Ministro Andreazza para a região e destacou a parceria entre o deputado Cássio Gois e as lideranças locais para promover melhorias e fortalecer o desenvolvimento sustentável do município.