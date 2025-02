Neste domingo, 16 de fevereiro, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito em Vilhena.

Ao chegar ao local, os policiais constataram a veracidade dos fatos e coletaram informações com um dos envolvidos.

Segundo seu relato, uma motocicleta seguia logo atrás de seu veículo quando o condutor da moto começou a realizar manobras perigosas, incluindo empinar o veículo em via pública. Essa conduta configura infração ao artigo 244, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ainda de acordo com o condutor do carro, no momento em que a motocicleta retornou à posição normal, o veículo à frente reduziu a velocidade para passar por um quebra-molas. O motociclista, ao perceber a frenagem repentina, assustou-se, perdeu o controle da direção e caiu ao solo, colidindo posteriormente com seu automóvel.

Diante dos fatos, a guarnição identificou indícios de direção perigosa e condução imprudente por parte do motociclista, cuja ação resultou no incidente.

As providências cabíveis foram adotadas para garantir a segurança no local, e os envolvidos receberam as devidas orientações sobre as medidas legais aplicáveis. Após os procedimentos necessários, a ocorrência foi registrada e encaminhada às autoridades competentes.

A atuação da Polícia Militar contribuiu para a preservação da ordem pública e da segurança viária, reforçando o compromisso com a proteção da comunidade e o cumprimento da legislação de trânsito.