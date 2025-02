O Projeto “Guaporé El Beni” tem levado saúde bucal e esperança para a comunidade de Versalles, na Bolívia. A iniciativa, que nasceu de uma simples pescaria, já impactou inúmeras vidas ao unir atendimento odontológico e a pregação do evangelho.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Daniel Dallazem, dentista e morador da cidade de Seringueiras, conta que tudo começou há cerca de quatro meses, durante uma pescaria na região de Versalles, quando ele e o dentista Andriet Falcão, de São Miguel do Guaporé, acompanhados de amigos, perceberam a grande necessidade de cuidados odontológicos na comunidade local. “Depois que descobriram que éramos dentistas, começaram a relatar as dificuldades que enfrentavam com a saúde bucal. Brincamos sobre a possibilidade de atendermos ali e, a partir disso, nasceu o projeto”, relembra.

Ele informou que o projeto começou de maneira simples, com duas cadeiras de praia e equipamentos portáteis. O esforço e a dedicação da equipe logo deram frutos, e atualmente, o time conta com 11 a 15 integrantes, entre dentistas, médicos e bioquímicos. A estrutura também evoluiu: hoje, os atendimentos são realizados em um espaço cedido pela comunidade, equipado com cadeira odontológica completa, ar-condicionado e outros recursos essenciais.

O Projeto Rio Guaporé está atualmente em Versalles, El Beni, com o propósito de atingir as comunidades vizinhas, ampliando ainda mais o impacto positivo na região.

Ressaltou que, mais do que restaurar sorrisos, o Projeto Guaporé tem como missão compartilhar a mensagem do evangelho. “Nosso objetivo não é apenas melhorar a saúde bucal, mas levar uma transformação completa, que alcance também o espírito e o coração das pessoas”, destaca Daniel.

Informou que nos dias, 9 e 10 de fevereiro, foram realizados 103 atendimentos, oferecendo procedimentos como exodontias, restaurações e profilaxias. Cada intervenção representa mais que um cuidado pontual: é um passo em direção a uma vida com mais dignidade e autoestima.

Por fim, Daniel Dallazem destacou a importância do apoio recebido: “Agradecemos a todas as pessoas e empresas que nos ajudam a tornar essa missão possível. Seguimos firmes no compromisso de levar saúde, dignidade e o evangelho de Cristo a quem mais precisa”.