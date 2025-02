A deputada estadual Rosangela Donadon esteve presente nesta segunda-feira (17) na abertura oficial do ano letivo de 2025, realizada no Colégio Tiradentes da Polícia Militar – CTPM V, em Vilhena.

O evento contou com a presença do governador coronel Marcos Rocha, da primeira-dama Luana Rocha e do vice-governador Sérgio Gonçalves, além de diversas autoridades, professores, alunos e familiares.

Em seu discurso, Rosangela Donadon agradeceu ao governador Marcos Rocha pelo compromisso com a educação e pelo trabalho que tem colocado Rondônia em um novo patamar de desenvolvimento. A deputada também elogiou a atuação da primeira-dama Luana Rocha à frente da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), destacando seu empenho na execução de programas sociais voltados às famílias em situação de vulnerabilidade. Além disso, reconheceu a dedicação do vice-governador Sérgio Gonçalves, que vem conduzindo com excelência a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), impulsionando o crescimento do estado e gerando novas oportunidades para a população.

Durante a cerimônia, a deputada anunciou uma importante conquista para a cidade: a entrega de um ônibus para um projeto social voltado ao esporte, que beneficiará diversas crianças e jovens do município. O momento mais emocionante foi quando uma das crianças atendidas pelo projeto subiu ao palco para agradecer pessoalmente à deputada e ao governador pelo apoio. A iniciativa reforça o compromisso de Rosangela Donadon com a educação, o esporte e o bem-estar da juventude rondoniense.

A parlamentar destacou que continuará trabalhando para garantir mais investimentos na educação e em ações que proporcionem mais qualidade de vida às famílias do estado. “A educação transforma vidas e abre portas para um futuro melhor. Nosso compromisso é garantir que nossas crianças e jovens tenham acesso a ensino de qualidade e oportunidades que permitam seu crescimento”, afirmou a deputada.

A solenidade marcou o início do calendário escolar e reafirmou a parceria entre o governo estadual e os parlamentares na busca por uma educação mais estruturada e inclusiva em Rondônia.