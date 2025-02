No final de semana, a deputada federal Sílvia Cristina percorreu municípios do interior de Rondônia, com destaque para a presença em cidades que comemoraram, no último dia 13, 33 anos de emancipação política.

No sábado, ela esteve em Theobroma e no domingo, em Alto Paraíso, participando da Corrida Nacional de Jericos.

“É sempre importante estarmos presente aos municípios, participando com a comunidade de eventos como estes, além de aproveitarmos para acolhermos demandas das lideranças e da comunidade. Na semana passada, 17 municípios celebraram 33 anos de emancipação política, não pudemos estar presente em todos, mas estivemos em Theobroma e Alto Paraíso e estendemos nossas felicitações a todos os demais”, detalhou a deputada.

No sábado (15), a deputada esteve em Theobroma, onde foi recebida pelo prefeito Gilliard Gomes, vereadores e lideranças. Uma grande festa foi preparada, que contou com shows de manobras, em celebração aos 33 anos do município.

No domingo (16), foi a vez de a deputada se dirigir até Alto Paraíso, para prestigiar a 17ª edição da Corrida Nacional do Jerico, evento que reuniu milhares de pessoas e foi mais um ano de sucesso. Ela foi recebida pelo prefeito João Pavan, vereadores e lideranças do município.