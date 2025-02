O deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos) acompanhou o governador do Estado de Rondônia Coronel Marcos Rocha (UB), nesta segunda-feira (17/02), na cerimônia de abertura oficial do ano letivo de 2025, em Vilhena, no Cone Sul do Estado, realizada no Colégio Tiradentes da Polícia Militar – CTPM V, localizada na Av. Benno Luiz Graebin, 5900, Bairro BNH, em Vilhena.

Durante a cerimônia, o governador Marcos Rocha, reafirmou seu compromisso com a educação, destacando os investimentos realizados no município, como a modernização das escolas, melhorias na infraestrutura e valorização dos profissionais da educação.

foram entregues simbolicamente kits escolares para os alunos, garantindo que todos tenham acesso ao material necessário para um aprendizado de qualidade. Além disso, estudantes com deficiência visual receberam óculos do programa OrCam, tecnologia inovadora que auxilia no processo de leitura e inclusão educacional.

O governador enfatizou que a educação é uma prioridade de sua gestão e reforçou o compromisso em continuar avançando. “Estamos trabalhando para garantir que nossas crianças e jovens tenham acesso a uma educação de excelência. Esse é um investimento no futuro de Rondônia”, afirmou Marcos Rocha.

Goebel reforçou seu compromisso com a educação, destacando o da Assembleia Legislativa do Estado ao governador Coronel Marcos Rocha e às iniciativas da educação. “É uma alegria muito grande poder participar aqui, dividindo a emoção por esse momento, e compartilhar com nosso governador do Estado, que também está emocionado, pois tem visto o resultado do trabalho que vem sendo desempenhado no Estado”, enfatizou o parlamentar.

Durante o evento, o deputado Luizinho ressaltou a importância da ampliação à educação de qualidade no interior de Rondônia. “Tendo a educação como uma das prioridades do nosso mandato, reitero meu compromisso em continuar lutando para que nossas crianças e jovens tenham acesso à ensino de qualidade”, disse o deputado Luizinho Goebel.

O governador Coronel Marcos Rocha ressaltou seu compromisso com a educação pública e destacou alguns investimentos pelo Estado na educação de Rondônia.

Também estiveram presentes ao ato de abertura oficial do ano letivo, governador de Estado Coronel Marcos Rocha, deputados estaduais Luizinho Goebel, Ezequiel Neiva de Carvalho, Rosangela Donadon e Ciro Deiro, prefeito de Vilhena Delegado Flori, e a secretária de Estado da Assistência Social (SEAS), Luana Rocha, e secretários estaduais.