O deputado federal Fernando Máximo (União Brasil) cumpre agenda na região sul de Rondônia nesta segunda-feira, 17.

Acompanhado de assessores, o parlamentar visitou a redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, momento em que falou a respeito de vários assuntos, entre eles, analisou as atividades da Saúde Pública Municipal e comentou a respeito do seu futuro político.

Médico de profissão, Máximo cumpre agenda na “Cidade Clima da Amazônia” para fazer entrega de óculos a crianças do projeto “Enxergando com Amor”.

O parlamentar informou que foram 2.000 crianças atendidas para exames e consultas de vista nas escolas de Vilhena. “As crianças passaram por triagem, passaram pelo médico oftalmologista. O médico prescreveu alguns óculos, e nós estamos entregando hoje os óculos. Mas, por que desse projeto? Hoje a Associação Médica Brasileira e o Colégio Brasileiro de Oftalmologia têm uma pesquisa atual mostrando que 20% das crianças no Brasil, de 5 a 18 anos, têm problemas oculares com necessidade de uso de óculos. Esse percentual mais que dobrou nos últimos 10 anos, exatamente pelo uso de telas, computadores, celulares, etc. Montamos esse projeto para atender essas crianças no estado de Rondônia”, explicou.

Ele disse que, em Vilhena, foram atendidas as escolas Ivete Brustolini, Ensina Minha Viver, Professora Vilma Vieira, Professor Hermógenes Roberto Nogueira e Luiz Eduardo Silva Rover. “Esse trabalho conta com a parceria da Prefeitura de Vilhena, Prefeito Flori, Secretário Flávio (Educação) e Secretário Wagner (Saúde). É uma parceria, saúde e educação, com nossas emendas”, ressaltou.

Máximo também destacou outros benefícios que destinou para Vilhena, chamando-o de “pacote” de emendas no valor total de R$ 9 milhões para cirurgias eletivas, ampliação e reforma da Unidade de Saúde do 19. “Lá fizemos sete consultórios médicos, uma ampliação muito grande, farmácia nova, cresceu e ampliou. Essa unidade já está pronta, com esses R$ 9 milhões que nós colocamos, e mais um pouco foi para cirurgias eletivas também”, informou.

Por outro lado, o parlamentar também anunciou que, no próximo dia 24 de fevereiro, estará iniciando cirurgias de cataratas. “Nós estamos zerando a fila de Vilhena e dos sete municípios do Cone Sul. Em Vilhena são 398 cirurgias, salvo engano, e aí gradativamente, Pimenteiras 42 cirurgias, Colorado e outros, cada um com o número de cirurgias de acordo com sua população, de acordo com o número de pessoas que precisam da cirurgia de catarata. Além disso, temos mais R$ 10 milhões que estão na conta do governo do estado de Rondônia, para transferência para o município de Vilhena, por um convênio do governo do estado também para cirurgias eletivas. Então, alocamos investimentos importantes para. É por isso que, hoje, Vilhena tem a melhor saúde pública do estado de Rondônia, e é uma das melhores do Brasil, indiscutivelmente e incomparavelmente, não tem nenhum município que passa nem perto de Vilhena hoje, graças à prefeitura, ao prefeito Flori, o secretário Wagner, e é por esse motivo que a gente traz muito recurso para Vilhena, porque aqui a gente coloca o recurso e vê o recurso sendo executado. A gente vai lá no hospital ver as cirurgias sendo feitas, ver as pessoas operando quadril, operando coluna, operando braço, perna, tirando vesícula, retirando útero, retirando ovário, cirurgias de hemorroida, cirurgias de fimose, várias cirurgias de hérnias, por exemplo, cirurgias ortopédicas, cirurgias urológicas, cirurgias ginecológicas, sendo realizadas todos os dias. A gente fica feliz, porque o dinheiro está sendo bem utilizado”, ressaltou.

Questionado, Fernando também comentou a respeito do seu futuro político, já que, nos bastidores, analistas políticos apostam numa candidatura de Máximo ao Senado ou mesmo ao Governo de Rondônia. A princípio, ele analisa a reeleição à Câmara Federal, mas deixa a situação em aberto. “Tem um ditado muito bonito, que fala assim, que ‘o futuro a Deus pertence’. Isso é muito real na minha vida, porque minha vida é definida muito por oração e jejum mesmo. Os direcionamentos que Deus me dá são através de oração, jejum, conselheiros do bem, pastores, que são meus amigos, meu pai, minha mãe, minha esposa e alguns amigos. A gente conversa muito sobre isso”, analisa.