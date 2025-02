Na madrugada desta segunda-feira, 17 de fevereiro, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma possível ocorrência de violência doméstica em Vilhena.

A equipe da Rádio Patrulha seguiu imediatamente para o endereço indicado na denúncia. No local, a vítima relatou que, no ano passado, solicitou uma medida protetiva contra seu ex-marido devido a diversas agressões sofridas, o que resultou em seu acolhimento em um abrigo especializado para mulheres em situação de risco.

Segundo a vítima, o ex-marido atualmente trabalha em uma fazenda, mas ocasionalmente vai à residência para visitar a filha do casal. Apesar da existência de um mandado de prisão em seu nome, ele continuava frequentando o local. Após consulta junto à Central de Operações, os policiais confirmaram a pendência judicial contra o suspeito.

A mulher relatou que, na noite do domingo (16), por volta das 19h, o ex-marido foi até sua residência e, após insistir em reatar o relacionamento sem sucesso, passou a agredi-la fisicamente. Ele tentou enforcá-la e, ao não conseguir, desferiu socos e empurrões, derrubando-a no chão e causando diversas lesões. A vítima apresentou sinais visíveis de agressão, como vermelhidão no pescoço, hematomas no peito e escoriações no braço esquerdo, na mão direita e na perna esquerda.

Diante dos fatos e da confirmação do mandado de prisão, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.