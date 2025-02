Nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender a uma ocorrência de possível crime contra o patrimônio, em Vilhena.

Ao chegar ao local, os policiais entraram em contato com testemunhas, que relataram que um homem, posteriormente identificado como T.G.M.A., de 24 anos, utilizou uma pedra para tentar quebrar o cadeado do portão de uma residência.

Segundo informações colhidas pelos militares, um dos moradores, ao chegar ao imóvel, viu o suspeito desferindo golpes contra o cadeado. Ao perceber a presença do morador, o indivíduo lançou a pedra ao chão e fugiu a pé, indo para sua própria residência, situada a aproximadamente 50 metros do local.

A guarnição realizou diligências, localizou o suspeito e o conduziu à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.

O fato configura, em tese, a infração penal prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, na forma tentada, uma vez que houve início de execução com rompimento de obstáculo, sem a consumação do delito por circunstâncias alheias à vontade do suspeito.

A atuação da Polícia Militar visou à preservação da ordem pública e à proteção do patrimônio da vítima, garantindo a segurança da comunidade e contribuindo para a repressão da criminalidade patrimonial.