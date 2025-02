O Secretário de Estado da Saúde de Rondônia, Jefferson Ribeiro da Rocha, marcou presença na abertura oficial do ano letivo realizado na manhã desta segunda-feira, 17, no município de Vilhena.

Ele foi uma das autoridades governamentais que prestigiaram o evento, que aconteceu no colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM), unidade V, antiga Zilda da Frota Uchôa, no Bairro BNH.

Entrevistado pela reportagem do Extra de Rondônia, Ribeiro fez uma análise dos trabalhos executados no município. “Nossa vinda aqui é para apoiar o governador e nossas demandas, principalmente na área de saúde, haja vista que transformamos aqui, junto com o apoio da Prefeitura, um polo de cirurgia. Pelo modelo que foi implementado pelo prefeito Flori, nossa obrigação é apoiar e melhorar esse modelo para apresentá-lo ao Estado de Rondônia. Esse modelo tem sido bem-sucedido a nível nacional, sendo utilizado pelos 25 melhores hospitais do Brasil”, disse.

De acordo com Ribeiro, os valores aportados ao longo dos anos aumentaram dentro do governo Marco Rocha. Ele informou que, no início de 2019, Vilhena recebeu apenas R$ 200 mil. Para 2024, o investimento foi de R$ 27 milhões. “Essa evolução tem impactado diretamente o serviço de saúde, permitindo a realização de cirurgias de alta complexidade e a ampliação da UTI para mais 20 leitos, incluindo UTI neonatal. Cirurgias de alta complexidade, como quadril e joelho, que antes eram realizadas apenas em Porto Velho, agora estão disponíveis aqui, em Vilhena. Nosso objetivo é continuar melhorando e ampliando esse serviço para que a população não precise se deslocar para outras cidades”, destacou.

Com relação a outros municípios do Cone Sul, Ribeiro informou que há tratativas para a criação de uma microrregião de saúde na região de Cerejeiras, que abrange os municípios de Colorado, Pimenteiras e Corumbiara. “Essa estrutura permitiria a realização de cirurgias de médio porte, como histerectomia, retirada de vesícula e tratamento de hérnia, reduzindo o deslocamento da população para Porto Velho e concentrando os atendimentos em Vilhena”, garante.

Sobre o apoio do governo ao município de Vilhena, Ribeiro disse que o governo do estado nunca investiu tanto em Vilhena na área da saúde. “Saiu de um repasse de R$ 200 mil para R$ 27 milhões durante o governo Marco Rocha. Atualmente, o governo cofinancia a atenção primária, farmácia básica e Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs). Programas como ‘Compartilhando Saúde’, ‘Opera Rondônia’, ‘Conexão Saúde’ e ‘Mais Saúde’ foram criados em nossa gestão para garantir recursos e melhorias”, avalia.

E completou: “A evolução dos investimentos só tende a aumentar, desde que haja produção. O Wagner, secretário de saúde, e o prefeito estão cientes de que toda produção de responsabilidade do estado, como cirurgias de alta complexidade, é custeada 100% pelo governo. O município cobre apenas o que é de sua competência. Esse apoio mútuo beneficia diretamente a população”.

Por outro lado, Ribeiro garante ser “um soldado” de Marcos Rocha, com quem trabalha desde 2018, e que está à disposição de suas determinações. “O governador é um grande líder e gestor. Onde ele determinar que eu deva atuar, estarei presente”.

A respeito de uma eventual candidatura a deputado estadual em 2026, conforme se comenta nos bastidores políticos, Ribeiro disse que “quem decide é o governador. Ele é o grande gestor desse trabalho. Se ele entender que é interessante e nos der essa missão, estaremos prontos para cumpri-la. Mas, no momento, estou focado na saúde, com um planejamento estratégico até 2030. Ainda há muito a ser feito”.