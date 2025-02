O coronel PM da reserva, Rildo José Flores (PSD), o popular “Coronel Rildo”, será o Corregedor-Geral da prefeitura de Vilhena.

Discutido entre parlamentares, o cargo foi aprovado por maioria de votos nesta terça-feira, 18, em sessão realizada na Câmara de Vilhena (leia mais AQUI).

O Extra de Rondônia entrou em contato com o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, que confirmou o nome de Rildo como titular do novo cargo na estrutura administrativa do Município.

Durante a sessão legislativa, alguns parlamentares citaram o nome do Coronel como titular do novo órgão, que visa – conforme o Projeto de Lei Ordinária n. 7.112/2025 – responsabilizar desvios de conduta de servidores. “O projeto protege o servidor”, disse Flori, ao comentar, de forma breve, a respeito da Corregedoria-Geral.

Rildo, inclusive, já teria explicado a importância do cargo para alguns parlamentares.

O PROJETO

Ao enviar o projeto aos parlamentares, o prefeito Flori Cordeiro justificou a necessidade de criação do órgão, afirmando que a Corregedoria-Geral tem por objetivo “fortalecer o controle interno sobre os atos administrativos da Prefeitura Municipal, assegurando a lisura e a legalidade das ações do Executivo. A criação de uma Corregedoria Geral, independente e com atribuições específicas, visa garantir a prevenção e a apuração de possíveis irregularidades, promovendo a responsabilização e a correção de eventuais desvios de conduta”.,

Conforme o projeto, obtido pelo Extra de Rondônia, a criação do cargo de provimento em comissão de Corregedor-Geral, terá uma remuneração de R$ 7,9 mil, e gerou a extinção de duas funções gratificadas de assessor jurídico, com valor de R$ 3,6 mil cada, reduzindo de cinco para três cargos, bem como a extinção de um cargo de assessor especial III, com remuneração de R$ 900,00, totalizando as extinções de cargos numa redução de R$ 8,1 mil (leia mais AQUI).