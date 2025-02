Sul

A frente fria começa a se deslocar entre a costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Tempo segue instável sobre a porção noroeste e norte gaúcha, com condições para chuvas pontuais e persistentes entre o planalto, serra e litoral norte. Em território catarinense, predomínio de tempo instável ao longo de todo o dia, com a chuva ganhando força no decorrer da terça-feira. Nas primeiras horas do dia, haverá condições para pancadas sobre alguns pontos do interior de Santa Catarina. No Paraná, por sua vez, as pancadas avançam sobre o sul do estado ainda no fim da manhã e se espalham no decorrer do dia.

Centro-Oeste

O calor e a umidade seguem atuando como precursores da chuva. Fluxo de umidade em baixos níveis da atmosfera concentra a chuva entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Goiás e Distrito Federal com maior predomínio de tempo firme e bastante sol. Em todos os estados, os termômetros seguem apresentando elevação significativa ao longo do dia.

Norte

Risco para temporais e volumes elevados continua sobre todos os estados da região, com destaque para Amazonas, Acre, Rondônia, parte de Roraima e do Pará. A ZCIT influencia a continuidade das instabilidades no Amapá. No Tocantins, há condições para pancadas de chuva irregulares, concentradas no período da tarde.