O deputado Delegado Camargo (Republicanos), entregou na última segunda-feira (17) para a Secretaria Municipal de Saúde de Ariquemes, cinco aparelhos de autoclave, 01 monitor multiparamétrico e um minigerador UBV.

Os equipamentos foram adquiridos através de emenda parlamentar no valor de R$ 800 mil destinada pelo deputado e serão instalados no Hospital Municipal, SAMU e UPA, enquanto que o mini gerador UBV de combate à Dengue, por vai ser utilizado pelo Setor de Endemias, para auxiliar os servidores no trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti.

De acordo com o deputado, a destinação dos equipamentos para a saúde do município de Ariquemes faz parte de um compromisso assumido com a população do município e atende uma solicitação feita pelo vereador João Mendes (Podemos). Os novos equipamentos vão ajudar na melhoria do atendimento dos pacientes, ampliar os serviços de saúde oferecidos à população, garantindo mais eficiência, celeridade e maior precisão nos diagnósticos e tratamentos.

“Temos um compromisso com o povo de Ariquemes, com a saúde do nosso município e esses equipamentos que hoje estamos aqui entregando à administração municipal e fazem parte desse compromisso.

Recentemente também entregamos 20 câmaras de conservação para imunobiológicos e 4 ventiladores pulmonares eletrônicos microprocessados, também comprados com emendas parlamentares de nossa autoria, que já estão sendo utilizados nas Unidades básicas de saúde e no hospital municipal. E vem muito mais por aí,” disse Camargo.