Na madrugada desta terça-feira (18), uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível descumprimento de medida protetiva no bairro Embratel, em Vilhena.

O caso ocorreu na Rua das Nações, onde H.T., teria tentado invadir a residência da ex-sogra e danificado câmeras de segurança.

Por volta das 05h58, H., teria escalado o muro da residência localizada no bairro Embratel, demonstrando irritação após o alerta emitido pelo sistema de monitoramento da casa. De acordo com a denúncia da moradora F., o homem destruiu a câmera de segurança após ser identificado pelo sensor de movimento. Durante o episódio, ele ainda gritou e acordou os moradores do imóvel.

Segundo relatos, H., tentou também invadir a casa de sua ex-sogra, M., mas foi impedido pela presença de um cão de guarda. Ele ainda teria tentado danificar a câmera de segurança da residência, antes de deixar o local. A vítima relatou que possui medida protetiva contra o ex-genro e que acordou assustada com os gritos e a confusão causada pelo suspeito.

Além disso, E., ex-esposa de H., também possui uma medida protetiva contra ele, mas não reside mais na casa da mãe. No entanto, segundo informações, o acusado frequentemente comparece ao endereço, supostamente para tentar contato com o filho e a ex-sogra, muitas vezes embriagado e causando perturbação no local.

F., não forneceu imagens do incidente registradas pelo seu sistema de segurança. Já M., disponibilizou gravações que mostram o momento em que H., tenta invadir a residência e danifica a câmera de segurança. Os registros também captaram o suspeito chorando e gritando em cima do muro da casa.

O caso foi registrado pela Polícia Militar e segue para investigação.