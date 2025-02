De 26 a 31 de maio, acontece a 12ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, o maior evento agropecuário da Região Norte.

Durante os seis dias, o evento realizado pelo governo de Rondônia contará com estandes temáticos trazendo novidades, como o Pavilhão Carnes de Rondônia e Tambaqui de Rondônia, além de reunir especialistas, produtores e empresas do agronegócio, com espaços para negociações e troca de conhecimentos, e apresentação das principais inovações para o setor.

O evento, realizado pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), e demais órgãos envolvidos, contará com diversos estandes interativos, onde os visitantes poderão conhecer de perto os avanços em máquinas, insumos e soluções sustentáveis para o campo.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a cada edição, o evento cresce, trazendo novas oportunidades de negócios e fomentando o desenvolvimento do campo. “O estado se prepara para mais uma edição da Rondônia Rural Show Internacional. O evento é uma oportunidade para quem deseja estar à frente no mercado agropecuário e aproveitar a chance de se conectar com grandes nomes da indústria e descobrir possibilidades para o crescimento do agronegócio”, salientou.

Segundo o secretário da Seagri, Luiz Paulo, nesta 12ª edição, o evento é uma excelente oportunidade para os produtores conhecerem novas ferramentas que podem transformar a realidade do campo, tanto na produtividade quanto nos impactos ambientais. “O objetivo é garantir que o agronegócio de Rondônia continue avançando cada vez mais. Para isso, vamos levar para a feira uma série de iniciativas e projetos com o intuito de fortalecer ainda mais o setor e garantir um futuro mais próspero para os nossos produtores e, consequentemente, para a economia do estado”, enfatizou.

Confira o que pode ser encontrado nos estandes na 12ª edição da feira:

PLANTIO DE GIRASSOL

O cultivo de girassol em Rondônia é uma alternativa promissora para os produtores rurais. A cultura tem potencial para a industrialização e comercialização das sementes, que podem ser usadas em ração animal, silagem e biofertilizantes. Na Rondônia Rural Show, o plantio também é utilizado como ponto de visitação e distração para o público.

PAVILHÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA

O pavilhão ocupa 647 metros quadrados e reúne 45 expositores. Oferece uma ampla variedade de produtos agroindustriais, como pães, queijos, mel, frutas desidratadas, café, chocolates e muito mais. Estruturado com balcões, energia e internet, o pavilhão facilita a comercialização dos itens processados por pequenos produtores rurais.

PAVILHÃO DO ARTESANATO

Apresenta produtos fabricados por diversos artesãos de Rondônia, com destaque para comunidades indígenas e ribeirinhas, com peças em palha e fibras naturais, que representam a rica identidade cultural do estado. Em 2024, o pavilhão registrou aumento no número de expositores, passando de 35 para 55.

PAVILHÃO DA BOVINOCULTURA LEITEIRA

Neste pavilhão acontece a Exposição Rondoniense do Agronegócio do Leite (RondoLEITE) e o Concurso de Qualidade de Queijos de Rondônia (ConQueijo). Ocupa área de cerca de 2 mil metros quadrados, destina-se à recepção, exposição e comercialização de animais, incluindo bois e vacas-leiteiras para leilões. A estrutura inclui um curral de madeira, espaço administrativo de 201 metros quadrados, banheiros e reservatório metálico, e conta com capacidade para até 300 animais.

PAVILHÃO EMPRESARIAL INTERNACIONAL

Em 2024, o pavilhão contou com 81 estandes, incluindo nove representações internacionais e dois palcos, um principal e outro dedicado à inovação. O espaço é destinado à realização de rodadas de negócios; palestras; entrevistas e apresentações; atração de investidores, parceiros e clientes; e promoção de integração entre empresários, pesquisadores e empreendedores.

VITRINES TECNOLÓGICAS

As 26 vitrines tecnológicas apresentam as cadeias produtivas de Rondônia que se destacam pela produtividade, com visitas guiadas a plantios como o de café, cacau, arroz, milho, banana, mandioca, maracujá, abacaxi; ao tanque de piscicultura e aos programas direcionados aos produtores rurais. Também poderão ser encontradas nas vitrines tecnológicas espécies florestais, frutíferas, arranjos florestais, sempre voltados à recuperação de áreas, principalmente as produtivas.

PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO

As praças de alimentação oferecem variedades de sabores como comida brasileira, carnes de Rondônia, Tambaqui de Rondônia, food truck, e boi no rolete. Na edição de 2024, cada praça ofereceu uma experiência gastronômica, agradando variados paladares.

PAVILHÃO GOVERNAMENTAL

Diversos órgãos do governo do estado estarão presentes na Rondônia Rural Show Internacional fornecendo serviços para o homem do campo. No pavilhão também há espaço para aprendizagens no auditório principal, com diversas palestras, Seminário Estadual Aftosa, Congresso de Medicina Veterinária da Amazônia e premiação do 3º Concurso de Qualidade do Queijo.

A população pode acompanhar as notícias da Rondônia Rural Show pelo site oficial da feira, acessando o link https://rondoniaruralshow.ro.gov.br/, pelo Portal do Governo de Rondônia https://rondonia.ro.gov.br/portal/ , no Instagram @rondoniaruralshpw/ @seagri.ro e @governoro/, e também por meio das emissoras de TV, rádios e sites que se farão presentes para a cobertura do evento.