Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para comparecer a um frigorífico em Chupinguaia após uma vistoria de rotina encontrar uma porção de maconha com um funcionário identificado como B.S.N.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito sentado, aguardando. Questionado sobre a existência de mais drogas, ele negou que houvesse algo no armário do frigorífico, mas afirmou que, no armário do alojamento, havia uma pequena porção.

Diante da informação, os policiais solicitaram autorização do suspeito para abrir seu armário no vestuário, mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao se deslocarem até o alojamento, ele informou inicialmente que seu quarto era o 30 e o armário, o de número 1, mas alegou estar sem a chave, que estaria com funcionários do frigorífico. Após a chegada dos responsáveis, foi constatado que o quarto correto era o 16 e o armário, o de número 3.

Durante a busca, os policiais encontraram uma porção de maconha pesando três gramas e 13 pinos contendo uma substância aparentando ser cocaína, totalizando 21,7 gramas.

O alojamento abriga dezenas de trabalhadores, e há diversas denúncias feitas pela administração do frigorífico sobre o uso de drogas dentro dos quartos e até mesmo nas dependências da empresa.

O suspeito afirmou que divide o armário com outro funcionário e sugeriu que outros itens, como balanças ou cadernos de anotações, poderiam estar escondidos para dificultar o trabalho policial. Ele já possui passagens por tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.