O senador Jaime Bagattoli (PL) pediu, nesta quarta-feira (19), que a Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal paute a questão das famílias atingidas pelas prisões dos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro. A fala do senador foi aplaudida pelos colegas presentes.

A solicitação de Jaime foi feita durante a 1ª sessão da CDH de 2025. Jaime estava na condição de convidado da senadora Damares Alves que este passará a presidir a comissão. Na ocasião, Bagattoli lembrou do caso Ezequiel, pai de seis filhos e morador de Ji-Paraná que foi condenado por envolvimento nos atos em Brasília.

“Eu gostaria que fosse analisada com muito carinho por esta comissão a situação daquele pai de seis crianças lá do meu estado de Rondônia. Eu, inclusive, estou ajudando essa família, porque a mãe perdeu o emprego (para cuidar sozinha dos filhos). Além desse caso, tem muitos casos pelo Brasil de injustiça com as famílias”, declarou o senador.

Em resposta, a senadora Damares afirmou que a CDH acolherá a solicitação de Bagattoli. “Nenhum requerimento será ignorado. Vamos trazer todos os requerimento para pauta”, garantiu.

O caso de Ezequiel ganhou repercussão nacional após o ex-presidente Jair Bolsonaro visitar pessoalmente a casa da família durante passagem por Ji-Paraná em 2024.