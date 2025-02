Nesta quarta-feira (19/02), o Senado retomou os trabalhos nas comissões, com a eleição dos novos presidentes deste biênio. Por aclamação, Marcos Rogério foi eleito o novo presidente da Comissão de Infraestrutura.

Com uma trajetória marcada pela defesa de investimentos estratégicos e modernização do setor energético, ele assume o compromisso de promover avanços significativos para a infraestrutura brasileira.

“Quero fazer um registro de agradecimento aos meus colegas senadores e senadoras que confiaram o seu voto na condução deste senador para presidir os trabalhos da CI. E agradeço ao meu partido pela indicação”, afirmou.

Ficou a cargo do Partido Liberal o comando de duas comissões: a de Infraestrutura, agora sob a liderança de Marcos Rogério, e a Comissão de Segurança Pública, que terá a presidência do senador Flávio Bolsonaro.

Essa é a segunda vez que Marcos Rogério assume a presidência da Comissão de Infraestrutura. Durante o biênio 2019/2020, o senador desempenhou um papel central na condução de debates e na aprovação de projetos estratégicos para o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil, com foco especial no setor elétrico.

Nessa nova gestão, Marcos Rogério reafirma seu compromisso com a modernização da matriz energética, o fortalecimento da logística nacional e a garantia de investimentos para impulsionar o desenvolvimento de Rondônia e do Brasil. “Vamos atuar para garantir obras estratégicas, melhorar a infraestrutura de transportes e promover avanços no setor energético, sempre priorizando soluções que impactem positivamente a vida da população”, destacou.

Redução na tarifa de energia

Enquanto presidente da CI no biênio 2019/2020, Marcos Rogério liderou discussões em torno da reformulação do setor elétrico, por meio do PLS 232/16. A proposta teve como principal objetivo aumentar a concorrência e reduzir tarifas de energia para os consumidores brasileiros.

“Eu tive a honra de relatar esse projeto complexo, que abrangia vários segmentos do setor elétrico. Conseguimos um feito marcante: promover um diálogo franco entre os diferentes atores do setor e superar impasses. No final, com um esforço colaborativo, aprovamos a proposta por unanimidade”, recordou.

Após a aprovação no Senado, o texto seguiu para a Câmara dos Deputados, onde ainda aguarda análise. Marcos Rogério já adiantou que pretende se reunir com o presidente da Câmara para negociar o avanço da proposta. “A redução na conta de luz é uma prioridade! Me comprometo a atuar para garantir que esse projeto avance”, afirmou.

BR-319

Outro compromisso assumido por Marcos Rogério na presidência da Comissão de Infraestrutura é a retomada das negociações para a reconstrução da BR-319.

“A reconstrução da BR-319 é uma questão de desenvolvimento e integração nacional. Como presidente da Comissão de Infraestrutura, assumo o compromisso de lutar pela recuperação dessa rodovia, essencial para o escoamento da produção, a mobilidade da população e o fortalecimento da economia da Região Norte. Vamos buscar soluções técnicas e políticas para garantir que essa obra saia do papel, respeitando o meio ambiente e promovendo o progresso que o Amazonas, Rondônia e o Brasil precisam”, concluiu.