O presidente da Câmara de Vilhena, Celso Machado (PL), propus na última sessão legislativa a mudança de horário das sessões para que sejam realizadas às terça-feiras à noite.

De acordo com o parlamentar, a mudança tem por objetivo facilitar a participação da população, seja presencialmente ou pelas redes sociais.

Atualmente, as sessões são realizadas nas três primeiras terças-feiras do mês, com início às 9h. Com a mudança, as reuniões legislativas iniciariam nos mesmos dias, mas a partir das 19h30.

Dr Celso, como é conhecido, justificou sua proposta mostrando, através das redes sociais, um vídeo com poucas pessoas na última sessão ordinária no plenário da Casa de Leis. Ele disse que antes da pandemia, as sessões eram realizadas durante a noite de terça-feira. “Mais acessibilidade, mais transparência. Peço que a população solicite a seus vereadores a mudança do horário da sessão. Queremos retornar às sessões para a noite de terça-feira. Vocês precisam saber o quanto que seu vereador trabalha. Mas, para isso, você precisa estar aqui!”, destaca.