Angélica Labajos, fisioterapeuta dermatofuncional da Clínica Arte de Cuidar em Vilhena, destacou a relevância do atendimento fisioterapêutico no pós-operatório do remodelamento costal.

Segundo ela, a evolução das técnicas cirúrgicas na área da estética tem permitido não apenas alterações na pele e nos músculos, mas também na estrutura óssea.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, disse: “O remodelamento costal consiste na fissura dos dois últimos pares de costelas flutuantes, podendo, em alguns casos, abranger três pares. Esse procedimento reduz a espessura da costela, proporcionando um contorno corporal mais harmonioso. A atuação da fisioterapia é essencial para garantir conforto e qualidade na recuperação pós-cirúrgica, por meio de movimentação adequada, exercícios respiratórios, compressão correta e ajustes no espartilho ao longo do tempo. Com isso, é possível reduzir até 10 centímetros na circunferência da cintura, favorecendo melhores resultados estéticos”, explicou Angélica.

A fisioterapeuta ressaltou que o remodelamento costal não envolve a retirada da costela, tornando-se um procedimento mais seguro. “A técnica é realizada com um aparelho piezoelétrico, que promove apenas a fissura do osso, sem removê-lo. O procedimento exige apenas duas pequenas incisões, permitindo a curvatura das costelas sem comprometer a estrutura óssea.”

Embora seja um procedimento voltado principalmente para mulheres, Angélica afirma que também pode ser adaptado para outros perfis. “A influenciadora Virginia Fonseca é um exemplo recente de paciente que passou por procedimentos estéticos avançados e obteve excelentes resultados com o acompanhamento de uma fisioterapeuta dermatofuncional.”

Angélica também destacou a parceria com o cirurgião plástico Doutor Marcelo Almeida como um dos diferenciais no atendimento. “O Doutor Marcelo é especialista em técnicas modernas, como a Total Definer, que utiliza tecnologia avançada para cirurgias plásticas, possibilitando uma recuperação mais rápida e eficaz. Na clínica Arte de Cuidar, onde atuo, recebemos mensalmente o Doutor para consultas e procedimentos.”

Ela também enfatizou a importância da atualização constante na área da cirurgia plástica. “Recentemente, participei de treinamentos e assisti a cirurgias plásticas em Porto Velho, aprimorando ainda mais meu conhecimento para oferecer um atendimento de excelência.”

“Atualmente, acompanho pacientes que estão se submetendo ao remodelamento costal e os resultados nos primeiros dias já são bastante positivos. Nosso objetivo é proporcionar uma recuperação segura, eficiente e com alto padrão de qualidade”, concluiu Angélica Labajos.

A Clínica Arte de Cuidar fica localizada na avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no Bairro Jardim América, a clínica é reconhecida como um ponto de referência no cuidado especializado e personalizado para cada paciente. Para mais informações: (69) 3321-4836.