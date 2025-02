Um acidente envolvendo uma motoneta Honda Biz e um carro Ford Pampa ocorreu na noite desta quinta-feira (20) na Avenida Melvin Jones, em frente ao mercado Marugo, no no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, chovia intensamente na hora do incidente e o condutor da motoneta seguia em direção a BR-364, quando bateu violentamente no carro, no qual o motorista tentava acessar a outra pista da avenida.

No choque, o motociclista chegou a desmaiar, sendo socorrido e levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) atendeu a ocorrência.