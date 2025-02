Na noite de quarta-feira (19), em Vilhena, um caso de agressão mobilizou a Polícia Militar após um homem atacar a ex-mulher e seu atual companheiro com uma grelha de churrasqueira.

O agressor, identificado como F.B., de 36 anos, não teria aceitado o término do relacionamento ocorrido há cerca de um mês e vinha perseguindo a ex-companheira de 31 anos, demonstrando comportamento possessivo e ameaçador.

De acordo com o relato da vítima, o ex-companheiro permanecia nas proximidades de sua residência, vigiando seus movimentos. No dia da agressão, ele foi até o local sob a justificativa de visitar os filhos do casal. Contudo, ao descobrir que a ex havia saído na companhia de seu atual companheiro, o agressor exaltou-se e, tomado pela raiva, arremessou uma grelha de aproximadamente 4 kg contra o homem que estava dentro de seu veículo. O objeto atingiu a vítima na cabeça e no braço, além de quebrar o vidro do automóvel.

Após a agressão, a vítima tentou fugir dirigindo seu Toyota Corolla prata, mas, devido às lesões, perdeu a consciência e desmaiou na Rua 919, no bairro Nova Esperança, em frente a uma padaria. Um homem, residente na região, prestou socorro e o levou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Na unidade de saúde, foi constatado que a vítima sofreu um corte de seis centímetros na cabeça, necessitando de sete pontos, além de apresentar hematoma e inchaço no olho esquerdo. A mulher, sentindo-se ameaçada, solicitou medidas protetivas contra o ex-companheiro, temendo por sua segurança e a de seu atual parceiro.

A Polícia Militar orientou a vítima sobre os procedimentos legais e realizou patrulhamento na região para evitar novas agressões.

A perícia técnica foi acionada para avaliar os danos no veículo da vítima. Até o momento, o paradeiro do agressor é desconhecido. O caso segue em investigação pelas autoridades competentes.