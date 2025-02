Na luta para tentar minimizar a alta nos preços dos alimentos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje (20) à rádio Tupi, do Rio de Janeiro, que problemas climáticos e a gripe aviária são os culpados pela alta nos valores da comida.

Falando especificamente dos ovos de galinha, Lula informou que o Brasil virou o “supermercado do mundo”, dando como exemplo países como os Estados Unidos, Japão e Vietnã que se tornaram importadores do ovo brasileiro.

Para enfrentar o problema, Lula disse que vai discutir com os empresários a questão. “Nós queremos que eles (atacadistas) exportem, mas não pode faltar para o povo brasileiro”, e emendou.

“Vamos fazer uma reunião com os atacadistas para discutir como é que a gente pode trazer isso (preço do ovo) para baixo, porque o fato de você estar vendendo produto em dólar, que está alto, não significa que você tem que colocar no preço do brasileiro o mesmo valor que você exporta”, disse citando como absurdo uma cartela com 30 ovos custando R$ 40.

O presidente afirmou que às vezes prefere um arroz com dois ovos fritos do que um bife.Na semana passada, em visita ao Amapá, disse no palanque, acompanhado de outras autoridades, que está comendo ovos de ema que equivalem a 12 de galinha.

Alta no preço dos ovos é sazonal

No começo desta semana, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou, por nota, que a alta que vem sendo registrada no preço dos ovos no país é uma situação sazonal, “comum ao período pré e durante a quaresma”.

Segundo a ABPA, após longo período com preços em baixa, a comercialização de ovos aqueceu pela demanda natural da época, quando há substituição de consumo de carnes vermelhas por proteínas brancas e ovos.

Custos

Porém a entidade chamou a atenção para a elevação dos custos de produção dos ovos, o que afeta os preços ao consumidor. Segundo o cálculo da entidade, nos últimos oito meses, houve elevação de 30% no preço do milho e de mais de 100% nos custos de insumos de embalagens.