O duelo entre Porto Velho e Cuiabá pela Copa do Brasil foi marcado pelo equilíbrio. No primeiro tempo, o Cuiabá tentou impor seu jogo nos minutos iniciais, mas o Porto Velho reagiu e criou boas oportunidades.

O goleiro Digão se destacou com defesas importantes contra as investidas do adversário. Pelo lado da Locomotiva, Emerson Bacas foi o grande nome da etapa inicial, enquanto o volante Denilson, do Cuiabá, arriscou dois chutes de fora da área.

Na segunda etapa, a partida seguiu disputada. O Porto Velho valorizou a posse de bola, enquanto o Cuiabá teve uma boa chance em cobrança de falta de Ruan Oliveira. As substituições do Cuiabá não surtiram o efeito esperado, e a equipe seguiu com dificuldades na criação. Nos minutos finais, ambos os times partiram para o ataque, mas sem organização, levando a decisão para os pênaltis.

Digão decide nos pênaltis

Na disputa de penalidades, brilhou a estrela do goleiro Digão. Ele defendeu três cobranças, incluindo o chute do volante Calebe nas alternadas, garantindo a vitória da Locomotiva por 4 a 3.

Com a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, o Porto Velho enfrentará o Capital-DF. Além da vaga, a equipe assegurou uma premiação de R$ 1 milhão.