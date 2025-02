Ji-Paraná e Sport Genus entraram em campo sabendo que uma vitória seria fundamental para consolidar a liderança no Campeonato Rondoniense.

No entanto, o duelo foi bastante equilibrado e marcado por polêmicas e reclamações, principalmente por parte da equipe do Jipa.

O time da casa contestou a decisão da arbitragem ao não marcar um pênalti a seu favor no segundo tempo, que poderia ter aumentado a vantagem no placar para 2 a 0. No lance, o árbitro Edevaldo José Pereira interpretou a jogada como simulação e aplicou cartão amarelo para o atacante Ítalo. Outra reclamação veio na marcação do pênalti a favor do Sport Genus, convertido e que garantiu o empate. A arbitragem entendeu que a bola bateu no braço do jogador do Jipa após um cruzamento na área, assinalando a penalidade.

O Ji-Paraná abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Jonathan cobrou falta, levantando a bola na grande área, onde Edinho Guerreiro subiu e cabeceou no canto direito do goleiro Dida.

No segundo tempo, aos 13 minutos, o Ji-Paraná puxou um rápido contra-ataque. Ítalo recebeu na entrada da área e tentou passar pelo marcador, mas caiu pedindo pênalti, que não foi concedido. Aos 27 minutos, o lateral-esquerdo do Genus cruzou na área, a bola bateu no braço do zagueiro e o árbitro assinalou o pênalti para o Sport Genus. Na cobrança, o artilheiro do campeonato, Ariel, converteu e decretou o empate.

Final no Biancão: Ji-Paraná 1 x 1 Sport Genus. Com o resultado, as duas equipes seguem na liderança do Rondoniense, com o Genus levando vantagem no saldo de gols. Na próxima rodada, o Ji-Paraná folga, enquanto o Genus encara o Barcelona no domingo.

Dérbi da Zona da Mata: Rolim de Moura vence Guaporé

No Cassolão, Guaporé e Rolim de Moura entraram em campo buscando recuperação no campeonato. A partida foi equilibrada, mas ao final, quem levou a melhor foi a equipe do Rolim de Moura, vencendo por 1 a 0.

O gol da vitória saiu em um contra-ataque, com Cesinha balançando as redes e garantindo o triunfo do Tigre da Zona da Mata. Vale lembrar que, na Série B, o Guaporé havia levado a melhor nos confrontos diretos contra o Rolim de Moura.

Com a vitória, o Rolim soma 7 pontos e sobe para a terceira colocação, enquanto o Guaporé permanece com 4 pontos, na quinta posição. Na próxima rodada, o Rolim de Moura encara o Gazin Porto Velho no Aluízio Ferreira, enquanto o Guaporé recebe o Vilhena no Portal da Amazônia.