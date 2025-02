Com uma trajetória de mais de um século de atuação, a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes escreve mais um novo capítulo em sua história. Agora, a OSS (Organização Social de Saúde) da instituição se apresenta como Grupo Chavantes. A decisão da diretoria reflete seu crescimento e expansão por todo o Brasil.

“Hoje, o prédio da Santa Casa é apenas uma parte de tudo o que representamos. Com nosso crescimento e atuação em diferentes estados como OSS, era preciso uma identidade que refletisse essa nova fase”, afirma Dr. Anis Ghattás Mitri Filho, presidente do Grupo Chavantes.

Como OSS, o Grupo Chavantes gerencia 30 projetos em 40 municípios de seis estados brasileiros. Essa abrangência posiciona a instituição como a oitava maior OSS do país, com uma gestão que movimenta cerca de R$ 720 milhões anualmente.

Já na atuação como instituição hospitalar, a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes é referência para a região de Marília. Foi a 5ª Santa Casa no estado e a 14ª no Brasil a conquistar a acreditação da ONA (Organização Nacional de Acreditação), certificação que valida a excelência e segurança dos serviços prestados. A acreditação da ONA vale para toda a estrutura do Grupo Chavantes, e não apenas para a Santa Casa. Atualmente, a instituição também está na 4ª fase para obter a certificação internacional da ACSA (Agência de Qualidade Sanitária da Andaluzia).

“Não mudamos nossa essência ou nosso jeito de trabalhar. Continuamos com o mesmo compromisso com a qualidade e segurança dos serviços prestados. O que estamos fazendo é dar uma cara mais plural à nossa marca, representando melhor tudo que hoje compõe o Grupo Chavantes”, complementa Dr. Anis.

A nova identidade visual do Grupo Chavantes mantém as cores e símbolos que marcaram a história da Santa Casa, mas com uma abordagem que representa sua diversificação e presença crescente em várias regiões do Brasil. O foco em inovações, eficiência na gestão de saúde e compromisso com as comunidades atendidas permanece como parte integral do DNA da instituição.

“Esse é um momento de amadurecimento e de revitalização. Manteremos nosso legado, mas nossa nova marca é também um sinal claro de que estamos olhando para o futuro, prontos para os novos desafios que vêm com a expansão”, finaliza Dr. Anis.

SOBRE O GRUPO CHAVANTES

A OSS (Organização Social de Saúde) Grupo Chavantes gerencia mais de 40 projetos em mais de 30 municípios espalhados por seis estados brasileiros, o que a posiciona como a oitava maior entidade do setor no país, com uma gestão anual de aproximadamente R$ 720 milhões.