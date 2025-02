Nesta sexta-feira (21), a guarnição da Polícia Militar Maria da Penha foi acionada para atender uma ocorrência de possível descumprimento de medida protetiva no bairro BNH, em Vilhena.

No local, os policiais conversaram com o solicitante, filho da vítima, que relatou que sua mãe possui uma medida protetiva contra sua irmã. No entanto, mesmo ciente da ordem judicial, a mulher retornou à residência da mãe após ser liberada do sistema prisional.

O filho afirmou que sua irmã é usuária de entorpecentes e que teme deixá-la convivendo com a mãe, uma idosa diagnosticada com Alzheimer. Segundo ele, a irmã se aproveita da vulnerabilidade da mãe para furtar objetos de casa e trocá-los por drogas.

Durante o atendimento da ocorrência, a idosa manifestou o desejo de retirar a medida protetiva, mas seu filho discordou.

Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram à disposição das autoridades para as providências cabíveis.