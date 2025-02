O jornal Extra de Rondônia anuncia a apresentação do cantor Thiago Jhonathan, popularmente conhecido como “TJ”, em Vilhena. O evento acontece no dia 07 de março, no Old Ranch, e promete uma noite inesquecível para os amantes do forró.

Thiago Jhonathan, natural de Formoso, Minas Gerais, cresceu cercado pela tradição da música sertaneja. Desde a infância, foi influenciado por familiares músicos, como suas tias, que integravam a dupla “Irmãs Preferidas”, e seu pai, que se apresentava em festas de casamento, ocasiões em que TJ o acompanhava e desenvolvia sua paixão pela música.

Sua trajetória profissional teve início em Brasília, onde, juntamente com dois amigos, fundou o grupo Forró Boys. Com um repertório predominantemente autoral, o grupo alcançou reconhecimento nacional, conquistando admiradores em diversas regiões do país. Após nove anos dedicados à banda, TJ iniciou sua carreira solo em 2017, consolidando-se como um dos principais nomes do forró brasileiro.

Esta será uma oportunidade única para prestigiar um espetáculo de excelência, com um artista cuja história e talento são reconhecidos no cenário musical nacional. Reserve sua mesa com antecedência e participe deste momento especial, repleto de emoção e boa música.

Os ingressos individuais estão disponíveis para venda no valor de R$ 69,99 e Mesa para quatro pessoas R$ 399,99. O Ponto principal de venda no Tereré & Cia anexo Park Shopping Vilhena. Para mais informações e reservas de mesa: (69) 99200-3905 – Bruna.