Nos dias 22 e 23 de fevereiro, será realizado o 2º Encontro Estadual de Graduados de Karate Shotokan, organizado pelo Sensei Agnaldo Souza, da Academia Stillu’s.

O evento dá continuidade à primeira edição, realizada em 2022, e tem como objetivo reunir o maior número possível de professores de Karate do estilo Shotokan no estado de Rondônia, promovendo capacitação e aperfeiçoamento técnico no verdadeiro Karate tradicional.

O treinamento será ministrado pelo Professor Sebastião de Castro Filho, pioneiro do Karate em Rondônia e praticante experiente do estilo Shotokan. Ao longo de sua trajetória, ele treinou com grandes nomes do Karate mundial, incluindo o renomado Mestre Yoshizo Machida e o Mestre Yamamoto, campeão mundial, entre outros.

O evento será aberto a todos os praticantes de Karate do estado, incluindo representantes de diversas federações. Estão confirmadas as participações de professores e representantes de dez municípios rondonienses: Espigão D’Oeste, Rolim de Moura, Cacoal, Presidente Médici, Ouro Preto D’Oeste, Monte Negro, Ariquemes, São Francisco do Guaporé, Porto Velho e Ji-Paraná.

A programação acontecerá no pátio coberto da Câmara Municipal de Ji-Paraná e será exclusiva para os inscritos, sem acesso ao público. As atividades começam no sábado (22), das 16h às 19h, e seguem no domingo (23), das 9h às 11h, encerrando com a entrega de certificados de participação.