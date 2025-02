Nesta semana, o senador Confúcio Moura esteve em Pimenteiras do Oeste para uma reunião com a prefeita Valéria Garcia, fortalecendo a parceria com a gestão municipal e reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento da região.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias para ampliar investimentos no município, garantindo melhorias para a população. Como resultado concreto da visita, o senador anunciou a destinação de uma ambulância para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, reforçando o suporte ao sistema público local.

Além da prefeita e vereadores de Pimenteiras, o encontro contou com a presença do prefeito de Cerejeiras, Sinésio José, e do deputado estadual Ezequiel Neiva, evidenciando o alinhamento político em prol do crescimento da região.

A visita de Confúcio Moura reforça sua atuação junto aos gestores municipais e parlamentares para garantir novos investimentos e fortalecer as políticas públicas no Cone Sul de Rondônia.