Na última segunda-feira (17/02), a deputada estadual Rosangela Donadon realizou a entrega de 50 poltronas no Hospital Regional de Vilhena, parte de um total de 150 unidades programadas para a unidade hospitalar.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar mais conforto e bem-estar para pacientes e acompanhantes durante o período de internação.

A cerimônia de entrega contou com a presença de importantes autoridades locais e estaduais, como o prefeito Flori Cordeiro, o secretário de Estado da Saúde, coronel Jefferson, o secretário municipal de Saúde, Wagner, o vereador Gabriel Graebin, o vereador Jander e o diretor do Hospital Regional, Frank.

Durante o evento, a deputada destacou a relevância de investimentos em saúde pública que priorizem a humanização do atendimento hospitalar. “A entrega dessas poltronas representa nosso compromisso em garantir dignidade e conforto aos pacientes e seus familiares, além de melhorar as condições de trabalho dos profissionais da saúde”, afirmou Rosangela Donadon.

O prefeito Flori Cordeiro agradeceu o empenho da deputada e enfatizou a importância do reforço estrutural na unidade. “Essas poltronas vão fazer uma grande diferença no dia a dia do hospital, especialmente para os acompanhantes que passam horas ao lado dos pacientes”, destacou o prefeito.

A iniciativa da deputada Rosangela Donadon segue a linha de fortalecer as unidades de saúde do estado, levando mais qualidade no atendimento e assegurando melhores condições aos que dependem do sistema público.