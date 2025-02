Na tarde de sexta-feira (21), uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de suposta violência doméstica, em Vilhena.

O suspeito, identificado como V.L.S., e monitorado por tornozeleira eletrônica, teria ido até a residência da mãe da vítima em busca de informações sobre seu paradeiro.

A equipe policial dirigiu-se imediatamente ao local e encontrou o suspeito, que afirmou precisar “acertar as contas” com a ex-companheira. Ele ainda ameaçou a mãe da vítima, dizendo que “o negócio iria ficar feio” caso ela acionasse a polícia.

Temendo pela segurança da filha, a mãe informou que ela residia em uma chácara. Após obter a informação, o suspeito deixou o local. Assim que ele saiu, a mulher comunicou o fato à Polícia Militar, que seguiu até a chácara.

No local, os policiais fizeram contato com o avô da vítima, um idoso com deficiência visual. Ele relatou que, momentos antes, o suspeito chegou à propriedade conduzindo uma motocicleta, perguntou pela vítima e, mesmo após ser informado de que ela não estava, invadiu o imóvel à sua procura.

A vítima, muito nervosa e abalada, relatou ter sido agredida diversas vezes pelo suspeito, que já foi preso anteriormente por violência doméstica contra ela. Informou ainda possuir medida protetiva, mas que ele não a respeita, continuando a persegui-la e ameaçá-la constantemente.

Com o rastreamento eletrônico da tornozeleira, a Polícia Militar fez contato com a Colônia Penal e conseguiu identificar a localização do suspeito. Ele foi encontrado conduzindo uma motocicleta Honda NX 200 nas proximidades do frigorífico. Ao perceber a presença da equipe, abandonou o veículo e fugiu em direção à mata.

Buscas foram realizadas na região, mas, devido à grande extensão da área, até o fechamento da ocorrência, ele não havia sido localizado. A motocicleta foi apreendida e entregue na Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado para as devidas providências.