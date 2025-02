No último sábado, 22 de fevereiro de 2025, o Dr. Aparício Carvalho, Diretor-Presidente do Grupo Aparício Carvalho, e a Reitora Dra. Mariana Carvalho realizaram uma visita ao Navio-Patrulha Fluvial Rondônia (P-31), a convite da Marinha do Brasil.

A embarcação, fundamental para a segurança e fiscalização dos rios amazônicos, tem um papel essencial no combate ao narcotráfico, crimes ambientais e no apoio às comunidades ribeirinhas.

A visita, conduzida pelo Capitão de Corveta Silva Barroso, proporcionou um tour pela estrutura do navio e uma apresentação detalhada das missões desempenhadas pela Marinha na região. Durante o encontro, Dr. Aparício Carvalho, que também é Presidente da Sociedade Amigos da Marinha (SOAMAR) em Porto Velho, destacou a importância da parceria entre as instituições:

“A Marinha do Brasil tem um papel estratégico na defesa e no desenvolvimento da Amazônia. O trabalho que realizam nos rios da nossa região vai muito além da segurança: é um compromisso com a população ribeirinha, com a soberania nacional e com a preservação ambiental. Para nós, é uma honra fortalecer essa relação e apoiar essa missão.”

Além de sua atuação na área educacional, a Dra. Mariana Carvalho também tem um histórico de apoio à Marinha. Durante seus mandatos como deputada federal, destinou recursos para a instituição, contribuindo com a infraestrutura e fortalecimento das operações navais na Amazônia, além de também destinar recursos para assistência à saúde da população ribeirinha.

A visita reforça a parceria entre o Grupo Aparício Carvalho e a Marinha do Brasil, evidenciando o compromisso com a segurança, a valorização das forças navais e o desenvolvimento da região amazônica.